ESERCITAZIONE DELLE SQUADRE FORRA IN LIGURIA PER IL CNSAS LOMBARDO

Data pubblicazione 23 Aprile 2024

ARENZANO (GE) – Due giorni di esercitazione e formazione congiunta, sabato e domenica 20 e 21 aprile 2024, per le squadre forra di Lombardia, Liguria e Piemonte del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

I tecnici, una trentina, si sono trovati ad Arenzano per rafforzare sinergie e tecniche condivise.

Sabato hanno simulato un raduno di torrentismo nel parco del Beigua, in uno scenario di ricerca e soccorso di diversi feriti, come era avvenuto nel mese di agosto 2023 in Lombardia in occasione del meeting internazionale di canyoning, durato diversi giorni, che aveva impegnato i soccorritori lombardi per quasi una settimana.

Domenica invece i tecnici si sono esercitati con altri simulati all’interno del Rio Prialunga, coadiuvati da istruttori tecnici e sanitari. I partecipanti hanno trovato ospitalità presso l’agriturismo La Fonda, dove circa 25 anni fa nacque l’Associazione italiana canyoning (AIC).

Sempre più spesso i servizi regionali confinanti del Cnsas sono chiamati a collaborare, soprattutto in situazioni di emergenza. Momenti di confronto come questo sono sempre molto apprezzati ed è grande la soddisfazione reciproca di referenti, organizzatori e volontari.

L’anno prossimo sarà la Lombardia a organizzare e ospitare l’evento.