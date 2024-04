ESINO. INTERROGATORIO DI 50 MINUTI, BIFFI AMMETTE L’OMICIDIO DI BEGHETTO

Data pubblicazione 23 Aprile 2024

LECCO – Luciano Biffi, pensionato, reo confesso dell’omicidio di Pierluigi Beghetto a Esino Lario, è arrivato in mattinata in tribunale per l’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al gip Nora Lisa Passoni e ha ammesso le sue responsabilità.

Ha ricostruito, in 50 minuti di interrogatorio, quanto già espresso ai Carabinieri domenica – a ridosso del tragico fatto maturato nel cortile di …

