METEO. DALLA SCANDINAVIA IL COLPO DI CODA DELL’INVERNO

Data pubblicazione 23 Aprile 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una vasta struttura depressionaria dal nord della Scandinavia si estende a sud fino alle coste del Nord-Africa e interessa gran parte dell’Europa. A tale configurazione è associata la discesa di aria fredda a tutte le quote. Fino ad almeno metà della settimana la regione è interessata da una circolazione ciclonica che determinerà intervalli più o meno instabili. Lunedì la giornata più piovosa, per le giornate a seguire nuvolosità irregolare, in un contesto in cui saranno possibili precipitazioni deboli, più probabili a ridossi dei rilievi.

Martedì 23 aprile cielo nella notte molto nuvoloso, dal mattino da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni fino a metà mattina deboli diffuse tra Pianura e fascia prealpina, sparse altrove; quindi tendenza ad attenuarsi ed esaurirsi a partire dai settori di Nordovest; in serata deboli sparse sui settori centro-orientali di Pianura e di fascia prealpina, residue deboli altrove. Anche a carattere di rovescio. Neve oltre 800 metri circa. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento. Zero termico fino al mattino attorno a 1000 metri, verso sera in risalita attorno a a 1600 metri. Venti deboli dai quadranti settentrionali.

Mercoledì 24 aprile cielo poco nuvoloso o velato, con addensamenti fino al primo mattino su pianura orientale e in giornata a ridosso dei rilievi. Precipitazioni deboli sparse sui settori centro-orientali di pianura e di fascia prealpina; assenti o occasionali altrove. Anche a carattere di rovescio o locale temporale. Neve oltre 1400 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico intorno a 1700 metri. Venti in montagna moderati o forti da nord nordovest, in attenuazione verso sera.

Giovedì 25 aprile nuvolosità irregolare a tratti estesa. Precipitazioni deboli sparse. Neve oltre 1000 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico intorno a 1300 metri. Venti in montagna deboli settentrionali.

Fonte Arpa Lombardia