SCONTRO FRA AUTO A PREMANA: DUE PERSONE FERITE IN ‘CODICE GIALLO’

Data pubblicazione 23 Aprile 2024

PREMANA – Incidente automobilistico intorno alle 14 di oggi, martedì, a Premana in via Risorgimento.

Per cause in corso di aggiornamento due autoveicoli si sono scontrati nella zona della cabina elettrica dell’ex stabilimento Sanelli. Si è trattato di un frontale, entrambi coinvolti sono di Premana.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa premanese e l’elisoccorso di AREU decollato dalla base comasca di Villa Guardia. Allertati anche i Carabinieri di Casargo.

I feriti, trattati in codice giallo (condizioni dunque “mediamente critiche”) sono stati portati all’ospedale di Lecco.

RedPro