A PRIMALUNA SI DISCUTE SULLA FAMOSA “VARIANTE. TRA PAURE E SPERANZE, UNA GENERALE APPROVAZIONE

24 Aprile 2024

PRIMALUNA – Partecipata assemblea pubblica martedì sera a Primaluna, dedicata alla ormai “famosa” (e quasi in dirittura d’arrivo) variante o “tangenzialina” destinata a bypassare il centro del paese spostando il traffico da Introbio fino a Cortabbio – per ora – con l’obiettivo di arrivare poi verso Prato San Pietro. Conclusione alla quale mancano a oggi otto milioni sui circa 30 previsti per l’opera nella sua totalità.

Davanti a tecnici, progettisti, sindaco e consigliere provinciale delegato alla Viabilità, il dibattito si è focalizzato sulla rimozione del traffico dal centro storico di Primaluna, ma “bisogna fare i conti con raggi di curvature, che portano problematiche di visuale, inserendo allargamenti per il bene collettivo”.

Il tutto, è stato confermato, è ancora in fase di progettazione: in rosso nella cartina qui sotto c’è la soluzione iniziale e in verde quella finale (in attesa dei suddetti 8 milioni mancanti).

Tra il pubblico, molto motivato, proprietari di terreni con la paura di non avere più un’entrata facilitata e titolari di maneggi che si vedono spostare i principali ingressi alla ippovia finora utilizzata; gli ingegneri spiegano che tutto ciò serve a tutelare l’accesso di tutti e saranno garantiti (o migliorati) quelli attuali.

Il progetto incuriosisce e porta una domanda riguardante lo spostamento di una rotonda per favorire la zona industriale di Vimogno, un’altra richiesta interessante aggiunge la preoccupazione per la seconda rotonda di Cortabbio, che potrebbe spostare tutto il traffico proprio sulla frazione. Si è chiesta al proposito una valutazione viabilistica che non prevede un aumento del traffico.

Finora insomma si parla di un primo lotto funzionale anche se, come noto, è stata valutata la possibilità di realizzare l’opera nella sua interezza. “A oggi siamo sicuri che il lotto che da Introbio arriverà a Cortabbio si potrà fare… Servono altri 8 milioni per finire il tutto, per ora ne abbiamo 22”. È stato sottolineato e detto molto chiaramente che l’opera, comunque, pur essendo fin da subito progettata per non essere il classico “pugno nell’occhio” avrà un certo impatto sul territorio: “Interventi di queste dimensioni sono impossibili da rendere a impatto zero”.

Il ponte di Cortabbio verrà abbattuto e rifatto, i giardinetti della località – viene assicurato – non saranno toccati con l’inserimento della nuova rotatoria, mantenendo gli storici platani.

La fine del primo lotto, con l’uscita dalla “tangenzialina”, avverrà davanti ai due grandi alberi; se si riuscirà a trovare i soldi, la variante proseguirà verso Cortenova “senza toccare Cortabbio”.

C’è comunque l’ammissione che “per chi abita nella frazione sicuramente aumenterà la criticità – in attesa dei futuri fondi e dell’ultimazione del progetto”.

Tempi stimati: per la fine del mese di maggio si pensa di presentare l’istanza alla Regione Lombardia, ragionando sull’avvio un anno dopo la presentazione e i passaggi amministrativi; successivamente arriveranno gli espropri. Dai relatori, la comprensione per le criticità – durante questa fase di transizione – di chi abita a Cortabbio.

In un ultimo intervento di rilievo dal pubblico in sala è emersa la “paura” di chi ha investito nel turismo e dichiara apertamente di augurarsi di poter vendere la sua attività prima dei lavori.

Chiosa la serata di Primaluna il vicepresidente della provincia e consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli, dichiarando a VN che “In una assemblea pubblica con un centinaio di persone era importante trasmettere la professionalità con la quale la provincia ha operato. E il risultato ottenuto fino a qui”.

A conclusione, si può affermare che malgrado dubbi e legittimi timori, dopo l’illustrazione pubblica del progetto si registri una sostanziale e generale approvazione dell’opera. Opinione naturalmente vincolata alla realizzazione completa del progetto.

