BALLABIO. LE 4 INTERROGAZIONI DELLA MINORANZA: BARECH, DISCARICA, PARCHEGGI E RONCAIOLO

Data pubblicazione 24 Aprile 2024

BALLABIO – Quattro interrogazioni della minoranza per portare in Consiglio comunale alcune priorità per Ballabio: centro di raccolta, accessibilità e sicurezza a Roncaiolo, situazione parcheggi e aggiornamenti sulla questione Barech.

Il gruppo consiliare di Ballabio Futura ha depositato quattro interrogazioni per il prossimo Consiglio comunale previsto per il 29 Aprile 2024. Le quattro interrogazioni riguardano:

1. La situazione del centro di raccolta temporaneo e allo studio delle alternative per la progettazione di un centro di raccolta definitivo, sicuro e accessibile alla cittadinanza;

2. Interventi per il miglioramento dell’accessibilità, della sicurezza stradale e pedonale nella zona di Roncaiolo,

3. La situazione parcheggi disponibili nel territorio comunale e alla valutazione per la redazione di un piano parcheggi;

4. La perdita dei finanziamenti del bando AREST, agli aggiornamenti relativi alla variante di PGT e eventuale prosecuzione della progettazione per la costruzione del capannone industriale in area Barech.