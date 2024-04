Data pubblicazione 24 Aprile 2024

BALLABIO – Interessante proposta del Comitato Gemellaggi che offre a 18 giovani di trascorrere una settimana di vacanza in Bretagna dal 30 giugno al 7 luglio. Possono partecipare i ragazzi dagli 11 ai 14 anni (15 non compiuti). Gli iscritti verranno scelti secondo i criteri di formazione della lista contenuti nel modulo di iscrizione. I partecipanti verranno ospitati in famiglia e viaggeranno su un bus gran turismo.