SAN GRATO: BANDIERA IN CIELO NELL’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Data pubblicazione 25 Aprile 2024

VENDROGNO – Emozione e raccoglimento a San Grato, Vendrogno, nel territorio comunale di Bellano, in occasione del 79° anniversario della Liberazione d’Italia dal Nazifascismo.

La meta era infatti l’ultima tappa del corteo partito in mattinata, che si è radunato prima in piazza San Giorgio, dunque al Parco delle Rimembranze, dove è andata in scena la commemorazione ufficiale con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro, in seguito alla chiesa di San Rocco, con l’omaggio ai caduti, e infine proprio a San Grato, dove si sono concluse le cerimonie con un secondo alzabandiera e una nuova deposizione della corona.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare la guida “Itinerari della Memoria“.