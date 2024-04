25 APRILE BALLABIESE A BRUGHERIO. IL DISCORSO DEL SINDACO

Data pubblicazione 26 Aprile 2024

Cittadini, lavoratori, autorità militari, civili, rappresentanti delle associazioni, a voi tutti buona festa della liberazione. Ringrazio vivamente Roberto Assi, Sindaco di Brugherio, per un invito che mi permette di rendere testimonianza in un giorno cosi importante.

Sono qui oggi in rappresentanza di tutto il Comune di Ballabio per celebrare uno dei momenti più significativi della Storia Italiana, la liberazione dal paese dalla tirannia e dalla oppressione, rendendo omaggio, non solo con un esercizio di vana memoria ma con vivo sentimento di partecipazione e con i nostri comportamenti concreti, a chi si è battuto per la libertà a costo della propria vita.