ALTOPIANO. CORTEO E STUDENTI PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE

Data pubblicazione 26 Aprile 2024

ALTOPIANO – Cerimonia unitaria per la Festa della Liberazione nell’Altopiano Valsassinese. Come da tradizione l’appuntamento istituzionale si è svolto nei quattro Comuni con un itinerario tra i monumenti ai Caduti e i luoghi degli eccidi (alla Robbiasca di Barzio e a Maggio di Cremeno), ad accompagnare la cerimonia il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio, i rappresentanti d’Arma con i loro gagliardetti e l’Anpi, nella figura del vicepresidente della sezione Valsassina Augusto Giuseppe Amanti. Particolarmente apprezzate dai cittadini in corteo le letture proposte dagli studenti dell’istituto scolastico di Cremeno.