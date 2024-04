CORTENOVA. QUATTRO GIORNI DI FESTA PER LA FIERA DI SAN MAURO

Data pubblicazione 26 Aprile 2024

CORTENOVA – Tutto pronto a Cortenova per la festa di San Mauro. Si apre alle 20 questa sera la serie di eventi che, per i prossimi quattro giorni, accompagnerà il paese alla tradizionale fiera nella tensostruttura riscaldata di piazza Umberto I.

Dalle 20 di questo venerdì servizio bar e fast food, con musica e dj set. Sabato messa all’Alpe Lura e fiaccolata (o ritrovo in chiesa in caso di maltempo), e di nuovo musica e buon cibo. Domenica alle 11 la mostra a cura dei bambini della scuola elementare, nel pomeriggio tombolata, e circo per i più piccoli, messa e processione. In serata l’estrazione dei premi. Lunedì la fiera di San Mauro. Cucina aperta tutti i giorni e ricavato in beneficienza.