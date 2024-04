DA LECCO A CAPO VERDE PER L’AMORE DEI CANI: LA STORIA DI CAROLA E DEI CUCCIOLI IN CERCA DI CASA

Data pubblicazione 26 Aprile 2024

SANTA MARIA (CAPO VERDE) – Una lecchese a Capo Verde, ma non in vacanza. La protagonista della bella storia è Carola Aldè, 25enne che ha deciso di partire per Sal, un’isola nell’oceano atlantico, per prestare volontariato in un canile. E proprio dal caldo arcipelago africano ci giungono “in diretta” i suoi racconti e, soprattutto, gli appelli per promuovere le adozioni degli amici a quattro zampe.

Pochi giorni dopo i festeggiamenti per la laurea magistrale in marketing, Carola ha preso il volo alla volta di Santa Maria, con l’obiettivo di passare un mese aiutando nel rifugio dell’associazione inglese ‘Ospa’, “uno dei centri dedicati ai cani che lavora sull’isola di Sal, fondato da un progetto di italiani circa 15 anni fa – spiega Carola -. La missione è quella di migliorare la qualità di vita dei cani, assicurando cibo e cure mediche ai 63 amici pelosi che attualmente lo abitano”.