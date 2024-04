METEO. WEEKEND CON CIELO NUVOLOSO E PIOVASCHI SPARSI

Data pubblicazione 26 Aprile 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’ampia circolazione ciclonica interessa tutta l’Europa occidentale, portando un flusso settentrionale freddo ed instabile sul Nord Italia. Da venerdì l’approfondimento della struttura ciclonica verso la Penisola Iberica determina l’afflusso di correnti meridionali instabili ed umide sulla regione: aumento della nuvolosità e precipitazioni anche nel fine settimana, con venti in rinforzo. Lunedì e martedì più soleggiato.

Venerdì 26 aprile cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolari schiarite al pomeriggio, più marcate e persistenti sulla pianura centrorientale. Piovaschi sparsi ed intermittenti, più probabili alla notte e dalla serata su settori occidentali e primi rilievi, possibili ovunque nelle ore centrali. Neve oltre 1500 metri. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo sui settori occidentali. Zero termico tra 1600 e 1800 metri. Venti deboli, in montagna meridionali.

Sabato 27 aprile cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui settori occidentali ed i rilievi, con qualche irregolare e temporanea schiarita nella giornata. Deboli rovesci diffusi sui rilievi ed i settori più occidentali, più intensi e frequenti sul Nordovest. Neve oltre 2000 metri, a quote inferiori sui rilievi occidentali. Temperature minime e massime in lieve aumento. Zero termico in risalita nella giornata, attorno a 2300 metri in serata. Venti in montagna moderati dai quadranti meridionali, localmente forti sulle cime.

Domenica 28 aprile nuvolosità irregolare sui settori occidentali e sui rilievi in progressiva attenuazione tra domenica e lunedì, altrove poco nuvoloso o a tratti sereno. Deboli piovaschi irregolari ancora possibili, in particolare sui settori più occidentali della regione e sui rilievi, ma via via meno probabili. Venti sui rilievi moderati meridionali e tratti forti in quota, in particolare domenica pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in lieve progressivo aumento.

Fonte Arpa Lombardia