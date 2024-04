CALCIO: PARMA TROPPO FORTE. 4-0 E IL LECCO TORNA IN SERIE C

Data pubblicazione 27 Aprile 2024

PARMA – Sfida proibitiva allo stadio “Tardini” di Parma per la Calcio Lecco di Andrea Malgrati, aggrappato per un capello alla Serie B. I lariani si presentano in casa della capolista con un solo risultato utile: la vittoria. Per farlo, il mister sceglie il fidato tridente con Crociata, Buso e Novakovich. I crociati rispondono con il top team che sta dominando la cadetteria, con Mihaila, Bernabè, Benedyczak alle spalle di Bonny.

Pronti via ed è subito Parma show col tentativo di Estevez che si spegne a fil di palo. Emiliani in vantaggio al 16′: Degli Innocenti perde palla in uscita, tacco di Bonny per Bernabè e sinistro all’incrocio che vale l’1-0. Passano sei giri d’orologio ed ecco il raddoppio: botta di Mihaila dal limite e Melgrati battuto per la seconda volta…