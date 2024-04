PASTURO, “VECCHIE” SCUOLE DEMOLITE, A GIUGNO SI VOTA IN MUNICIPIO

Data pubblicazione 29 Aprile 2024

PASTURO – Si è sempre votato nella sede scolastica della “Andrea Orlandi”, ora che questa è stata demolita per essere ricostruita i pasturesi dovranno cambiare (provvisoriamente) abitudini, spostandosi nell’aula consiliare del municipio del paese, in piazza Vittorio Veneto.

La giunta comunale aveva già deliberato a settembre la riduzione delle sezioni elettorali (da tre a due) per questioni di economicità e praticità; successivamente l’avvio dei lavori per la nuova grande scuola ha portato alla scelta dello spostamento delle urne, appunto in municipio. Dove l’8 e 9 giugno saranno chiamati a votare i residenti a Pasturo, per il rinnovo dell’amministrazione locale e nella contemporanea elezione europea.

Nel frattempo c’è già stato, nelle settimane scorse, il necessario sopralluogo degli enti preposti – che hanno dato l’ok allo svolgimento del voto nell’aula del consiglio comunale.

RedPas

> DELIBERA/TRASFERIMENTO TEMPORANEO SEZIONE ELETTORALE