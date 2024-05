SONDAGGIO: LETTORI INDECISI SUL VOTO A GIUGNO, POCHI PER LE EUROPEE

Data pubblicazione 2 Maggio 2024

VALSASSINA – Nell’ultima edizione della ormai classica consultazione on line di Valsassinanews ci siamo occupati delle imminenti elezioni che a giugno porteranno alle urne per il rinnovo del parlamento Europeo e, localmente, con il voto in numerosi Comuni, anche in Valsassina e dintorni..

A maggioranza (53%), i nostri lettori confermano di essere intenzionati (“come sempre“) a recarsi alle urne, di contro si somma il 18% del campione che ha scelto “Non voto, come sempre” mentre uno su dieci “Non ha ancora deciso“.

C’è poi la differenza tra chi voterà “solo per il mio Comune” (9%) e il risibile 2% che ha selezionato la voce “Andrò soltanto per le Europee” .

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine giovedì 9 maggio e riguarda la considerazione dei nostri lettori a proposito dei “famosi” social network: utili, pericolosi, invadenti? Lo scopriremo tra una settimana, sulle pagine di Valsassinanews.

ELEZIONI DI GIUGNO, CHE FAI? Voto come sempre (53%, 153 Voti)

Non voto, come sempre (18%, 51 Voti)

Non ho ancora deciso (10%, 29 Voti)

Voto solo per il mio Comune (9%, 27 Voti)

È sempre il solito magna-magna (7%, 21 Voti)

Andrò soltanto per le Europee (2%, 6 Voti) Totale votanti: 287

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS