ELEZIONI DI GIUGNO, ULTIMISSIME: LA LISTA DI AIROLDI A INTROBIO, AGOSTONI CANDIDATO SINDACO A PASTURO

CENTRO VALSASSINA – Aggiornamenti dell’ultima ora in vista delle elezioni in due importanti Comuni della Valsassina.

A Pasturo indiscrezioni molto attendibili riportano la candidatura dell’ex sindaco “di lungo corso” Guido Agostoni, a capo di un gruppo che si opporrà a quello del primo cittadino uscente Pier Luigi Artana. Sfida particolare, questa, visto che solo 5 anni fa fu proprio l’ex democristiano a sponsorizzare la corsa di Artana alla guida di una lista di sostenitori di Agostoni (lui stesso presente tra i consiglieri).

A vittoria ottenuta, il nuovo sindaco sorprende il “vecchio” borgomastro – di centro sinistra – passando alla Lega e spiazzando un po’ tutti. Da allora, i contrasti tra i due sono andati crescendo, fino all’ultimo episodio dell’abbandono del ruolo di capogruppo di maggioranza dello stesso Agostoni.

Col quale non ci sarà, diversamente da quanto sostenuto da varie voci poi smentite, Marinello Manzoni – a sua volta ex sfidante per la poltrona di sindaco e capo per l’ultimo quinquennio della minoranza in consiglio a Pasturo.

Con il baffuto ex primo cittadino, a quanto pare molte facce nuove compresi diversi neo residenti in paese. Obiettivo: battere Artana (impresa non facile) o quantomeno dar vita a una opposizione consiliare che possa fare da pungolo alla maggioranza.

Le ultime da Introbio vedono invece la conferma ora ufficiale della ri-discesa in campo della lista del sindaco Airoldi (11 in gara), mentre i due potenziali sfidanti marciano incrollabilmente separati, favorendo la possibile riconferma di chi ha governato il paese ormai da un decennio.

Inconciliabili finora gli auto nominati candidati primi cittadini Lino Artusi (già sconfitto 5 anni fa) e Silvana Piazza.

Entrambi pare non abbiano ancora raggiunto il minimo per presentare la lista alle elezioni dell’8 e 9 giugno; inoltre, la sensazione comune è che con un eventuale confronto a tre favorirebbe la riconferma di Airoldi.

Ma con una buona dose di masochismo politico, i due opposti oppositori non trovano un accordo – che otterrebbe con ogni probabilità due fondamentali obiettivi: raggiungere il minimo per una lista “piena” e battere il borgomastro in carica. Artusi e Piazza però non ne vogliono sapere di rinunciare a correre da papabili sindaci e nemmeno interventi politici “esterni” ma di peso sarebbero stati in grado di farli rinunciare a questo suicidio elettorale.

Intanto, il gruppo di Airoldi ripropone facce vecchie accostate a qualche novità. coi principali sodali confermati. Dal piddino Spotti che nonostante l’orientamento di destra della lista si conferma per l’ennesima volta accanto all’allegro sindaco (eppure ci ha provato, a creare un’alternativa di sinistra, arrendendosi all’evidenza del fatto che in Centro Valle quell’area è scarsamente e pure male rappresentata). E poi il solito Benedetti che si avvale di un notiziario registrato all’elenco delle testate in tribunale pur portando – ahiahiahi – lo stesso nome della lista airoldiana (quantomeno inopportuno, il giornalino non si dichiara “di partito”), il solito Brini eccetera. Accanto all’iperattivo sindaco, cinque consiglieri uscenti e altrettanti candidati “nuovi”.

