POLITICA. TRE DISEGNI DI LEGGE SULLA MONTAGNA IN ESAME AL SENATO

Data pubblicazione 8 Maggio 2024

ROMA – Uncem accoglie positivamente il lavoro della Prima Commissione del Senato della Repubblica su tre disegni di legge che hanno per oggetto la montagna italiana. Al testo del Governo, proposto del Ministro Calderoli, si uniscono nell’esame i testi proposti dai Senatori Gelmini e Borghi.

Si tratta del ddl 276 (Gelmini), “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”; del 396 (Borghi), “Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali”; del testo del Governo, 1054 (Calderoli), “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.

Il Senato avvia ora le audizioni e Uncem è pronta a lavorare sui testi, come fatto negli ultimi due anni, evidenziando sfide e necessità delle Montagne italiane, degli Enti locali, delle comunità, dei territori. Uncem ringrazia il Presidente della Commissione Senatore Balboni e tutti i Parlamentari che stanno già lavorando sui ddl.