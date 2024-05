L’EDUCAZIONE IN ADOLESCENZA. LA PSICOTERAPEUTA INCONTRA GENITORI, EDUCATORI ED ALLENATORI

Data pubblicazione 10 Maggio 2024

INTROBIO – L’Asd Sport Valsassina, attenta ai bambini e ai giovani di cui si occupa con passione, ha scelto di offrire ai genitori dei ragazzi un incontro di riflessione sul tema dell’educazione in adolescenza. La sfida che genitori educatori, insegnanti e allenatori raccolgono oggi è sempre più complessa e richiede la messa in campo di strategie pedagogiche che non sono scontate.

Il titolo dell’incontro è “Parole per narrare gli adolescenti” e si terrà presso la palestra comunale di Introbio, in viale della Vittoria 5, lunedì 13 maggio alle 20.30.

Relatrice sarà la dottoressa Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta che ormai da 25 anni lavora con ragazzi, adolescenti e le loro famiglie. È inoltre docente di psicologia dello sviluppo presso l’istituto Superiore di Scienze religiose della facoltà teologica di Milano.

“L’educazione non è semplicemente una cosa importante, ma appartiene a pieno titolo a quelle necessarie ed indispensabili. Per educare ci vuole passione, fiducia, perseveranza e pazienza. I ragazzi oggi sono molto cambiati, vivono in una società narcisista ed individualista dove la tecnologia domina e appartiene profondamente alla loro vita. Vanno capiti, supportati e accompagnati. Hanno bisogno di adulti veri che non hanno dimenticato di essere stati giovani, ma al tempo stesso profondamente consapevoli di essere adulti” commenta la dottoressa.

“Aspettiamo quindi tutti i genitori, educatori e allenatori interessati al tema – commentano gli organizzatori – e che hanno in cuore le domande legate alla crescita di questi ragazzi. Sarà motivo di scambio e confronto, dove ciascuno potrà sollevare questioni e condividere riflessioni”.