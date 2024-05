LETTERA. “IPERAL? BENVENGANO NUOVI SERVIZI E CONCORRENZA”

Data pubblicazione 15 Maggio 2024

Buongiorno, dopo aver letto il vostro articolo che parla del parere contrario all’apertura del supermercato Iperal da parte di alcuni sindaci vorrei esprimere il mio parere da semplice cittadino Valsassinese.

Io penso che un nuovo servizio qualunque esso sia in Valsassina non possa che fare bene a tutti sia residenti che turisti, la gente va dove ci sono i servizi.

E poi farebbe bene anche alla concorrenza visto che in questo momento esiste un monopolio in questo campo. Visto che il problema per qualcuno se apre Iperal consiste nella chiusura dei piccoli esercizi, mi sembra che in questi anni pur non essendoci l’Iperal i negozi purtroppo hanno chiuso lo stesso per altri motivi; ad esempio la diminuzione dei Turisti.

E quindi se il problema sono i supermercati chiudiamo anche quelli già esistenti?

Per quanto riguarda la politica in Valsassina secondo me si farebbe meglio a pensare di andare d’accordo fra più paesi e aggregarsi diminuendo i comuni, combattendo il Campanilismo che fa del gran male a tutti noi.

Bisognerebbe incominciare a parlare di Valsassina l’unione fa la forza assieme si potrebbe diminuire le spese e aumentare le possibilità di nuovi investimenti nuovi servizi un nuovo Turismo.

Grazie da un semplice abitante di chi ama la propria Valle.

Lettera firmata