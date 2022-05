QUESTA SERA A PASTURO SI PARLA (ANCHE) DELL’IPERMERCATO SULLA PIANA. MANZONI: “CI VORRÀ UNA VARIANTE AL PGT”

Data pubblicazione 26 Maggio 2022

PASTURO – “Appendice” oggi del consiglio comunale pasturese molto interessante, sebbene necessaria a smarcare appena due punti all’ordine del giorno – rimasti inevasi due sere fa causa mancanza di documenti necessari alla discussione.

Da un lato, sul tavolo ci sarà la deroga all’altezza massima dei fabbricati sul territorio comunale: serve ad aiutare una ditta di Cortenova che ha acquisito alcuni capannoni e per farvi entrare suoi macchinari chiede appunto di elevare i limiti verso l’alto delle dimensioni degli edifici interessati. Poi però andrà in discussione la questione – sollevata ieri da un articolo di Valsassinanews che ha suscitato innumerevoli reazioni – ovvero il “recepimento della variante dello studio di perimetrazione dell’area a rischio idraulico del torrente Pioverna nel comune di Pasturo“. In vista, pare anzi è certo, della richiesta di un colosso della grande distribuzione di poter costruire un ipermercato sulla piana pasturese, ormai “svincolata” dalla Regione.

“Una decisione prodromica – commenta il leader dell’opposizione in consiglio Marinello Manzoni -. Ma non è detto che il centro commerciale si faccia, ci vorrà comunque una variante al Pgt. La stessa costruzione del punto vendita è tutta da vedere, anche nella forma. Io, personalmente, – dichiara a VN Manzoni – non ne sento particolarmente il bisogno, nemmeno il mio gruppo… Resta da vedere cosa farà la maggioranza”.

Per gli interessati che volessero verificare già il primissimo passaggio dell’iter, l’appuntamento è alle 21 di oggi giovedì, nella sala del municipio che ospita il consiglio comunale di Pasturo.

Seguiranno, con ogni probabilità, numerose altre puntate di questa “Ipernovela“.

