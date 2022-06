SKIROLL: ALTRI PODI PER IL NORDIK SKI IN COPPA ITALIA

Data pubblicazione 12 Giugno 2022

SGONICO (TS) – Giornata di Coppa Italia per lo skiroll quest’oggi a Sgonico, in Venezia Giulia, con le gare sprint.

Presenti atlete e atleti del Nordik Ski Valsassina: tra le Children (categoria che comprende le Under 10 e le Under 7), dopo il prologo, i quarti e le semifinali, Aurora e Maria Invernizzi si son trovate insieme nella finalissima conquistando rispettivamente i primi due gradini del podio. Al maschile è Oscar Gianola il migliore. Tra le Under 18 terzo posto per Jasmin Gianola seguita al quinto da Aurora Ruzza. Prima nella categoria Master F2 Paola Beri.