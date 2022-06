COPPA ITALIA DI SKIROLL, BENE IL NORDIK SKI NELLA PRIMA TAPPA A SGONICO

Data pubblicazione 11 Giugno 2022

SGONICO (TS) – Ha preso il via in Venezia Giulia, a Sgonico, la Coppa Italia di skiroll, con le mass start in tecnica libera nelle quali si è messo in evidenza il Nordik Ski Valsassina – che nella prima tappa della competizione ha messo a segno diversi podi, compresi alcuni primi posti assoluti.

Nella località in provincia di Trieste, ben tre vittorie assolute di categoria a livello femminile e una terza piazza nel maschile.

Accanto ai piazzamenti dei più giovani, da segnalare anche la vittoria di tappa della “inossidabile” Paola Beri, prima nella categoria Master F2 e sesta assoluta.

Domani le altre gare del week end, con una Sprint in tecnica libera OPEN valida come seconda tappa della Coppa Italia di skiroll.

RedSpo