OGGI IN CCIAA SI PARLA DI RIFORMA DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO

Data pubblicazione 17 Giugno 2022

LECCO – Fa tappa in città il roadshow “Salute, un bene del territorio”, che spiega ai cittadini i temi principali della legge regionale 22/2021, il cui obiettivo è una sanità “a chilometro zero”. Appuntamento alle 17.30 in presenza e in diretta streaming.

Un appuntamento importante per conoscere il presente, e il futuro, della Sanità in Lombardia. Questo pomeriggio, venerdì 17 giugno, alle 17.30 in Camera di Commercio, farà tappa a Lecco “Salute, un bene del territorio. I presidi territoriali e il futuro della sanità”, il roadshow che sta toccando e toccherà tutta le province della Regione.

Promosso da Federfarma Lombardia con il supporto organizzativo di Inrete, l’obiettivo è quello di spiegare ai cittadini il nuovo assetto previsto dalla legge regionale 22/2021, con il rilancio della rete ospedale-territorio e il ruolo essenziale delle farmacie nella riorganizzazione delle cure primarie, per una sanità “a chilometro zero”.

I RELATORI E GLI ARGOMENTI TRATTATI

Dopo i saluti istituzionali della presidente della Provincia Alessandra Hofmann e del sindaco Mauro Gattinoni, il confronto inizierà approfondendo il ruolo dei farmacisti nella presa in carico dei fragili: ad intervenire in merito Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, e Andrea Baguti, presidente Federfarma Lecco.

A seguire parola a Letizia Moratti – vicepresidente Regione Lombardia e assessore al Welfare, ed Emanuele Monti – Presidente Commissione III Sanità e politiche sociali della Regione: i vertici regionali parleranno della legge 23/2022: il tema è l’attenzione sulla presa in cura dei fragili come punto di partenza per un servizio esteso a tutti i cittadini.

La seconda parte dell’appuntamento sarà invece un talk-show, che vedrà protagonisti Paolo Favini, Direttore Generale ASST Lecco; Marco Magri, Vicepresidente e consigliere delegato Cosma; Antonio Ardizzoia, Direttore Dipartimento Oncologico ASST Lecco. Chiuderà i lavori l’intervento di Emanuele Manzoni, Assessore al Welfare del Comune di Lecco.

A moderare il panel Cesare Canepari, caporedattore di Lecco News.

APPUNTAMENTO IN PRESENZA E IN DIRETTA STREAMING

Come anticipato, l’appuntamento è per le 17.30 di venerdì in Camera di Commercio (Viale Tonale 28/30, Lecco): l’evento è ad ingresso libero.

Per chi volesse seguire – o rivedere – il confronto sarà inoltre a disposizione la diretta streaming curata dallo staff di True News al seguente link di YouTube: https://youtu.be/tNJUHn7hNmw.