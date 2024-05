L’EDITORIALE OSPITE. “FACEBOOK? DITTATURA MASCHERATA DA DEMOCRAZIA”

Data pubblicazione 2 Maggio 2024

Le policy di Meta invece di tutelare l’informazione professionale, la bannano.

L’algoritmo di Facebook? Altro che libertà, è un regime totalitario…

E ignorante.

Di Angelo Perfetti – ilfaroonline.it

Non è la prima volta che mi trovo a dover “ combattere” contro Facebook, o meglio contro le sue allucinazioni. Nel tempo sono state diverse le segnalazioni che hanno impedito alla pagina facebook del nostro giornale, ilfaroonline.it, di poter diffondere i propri post su notizie che riguardano la collettività, a livello locale come nazionale.

Una su tutti: fu bannato l’articolo dove si raccontava – in occasione dell’11 settembre, l’attacco alle Twin Towers – la vicenda e le ripercussioni, e si vedeva la foto simbolo di chi si gettò dalle Torri Gemelle per sfuggire alle fiamme; foto che hanno segnato un’epoca anche in termini sociali. Il blocco arrivò perché “istigavano al suicidio”. Non c’è bisogno di spiegare l’assurdità di tale posizione…

> LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU ILFAROONLINE.IT