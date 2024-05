CALCIO: DE LUCA E IL VAR AFFONDANO UN BUON LECCO. LA SAMP PASSA 1-0

Data pubblicazione 1 Maggio 2024

LECCO – Da una parte una squadra già matematicamente in Serie C, dall’altra una formazione a caccia del pass per tentare di tornare in A. Diverse motivazioni ma la stessa ambizione al Rigamonti-Ceppi, dove Lecco e Sampdoria sono a caccia della vittoria. I blucelesti di Malgrati hanno l’obiettivo di chiudere dignitosamente un campionato deludente, regalando una gioia ai tifosi, considerati i veri vincitori di questa serie B lecchese.

Mister Pirlo invece cerca punti per i playoff, ancora alla portata della squadra genovese…

