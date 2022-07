‘NUOVA LECCO-BALLABIO’, INCIDENTE IN GALLERIA

Data pubblicazione 26 Luglio 2022

BALLABIO – Incidente in galleria lungo la ‘nuova Lecco-Ballabio’, pochi istanti dopo le 17 di questo martedì pomeriggio. Secondo le prime sommarie informazioni sarebbe rimasta coinvolta un’automobile senza che fosse necessario l’intervento dei sanitari. Il veicolo, bloccato al centro della carreggiata, costringe gli automobilisti a procedere con prudenza. Non è da escludere che per permettere al carroattrezzi di liberare la carreggiata, la strada possa venire chiusa almeno in una delle due direzioni.