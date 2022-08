SKIROLL, COPPA ITALIA: I FRATELLI COMBI E DI GREGORIO PROTAGONISTI

Data pubblicazione 8 Agosto 2022

VERRAYES (AO) – Primaluna e la Valsassina protagoniste in Coppa Italia di skiroll. I giovanissimi fratelli Combi (in copertina) hanno infatti tenuto alto il nome della provincia di Lecco in questa disciplina sportiva e nell’undicesima tappa della coppa nazionale disputata a Rapy di Verrayes, in provincia di Aosta, Marco ha conquistato due successi mentre il fratello Mattia ha portato a casa un oro e un bronzo.

Bene anche i fratelli Di Gregorio (Comunità Montana, foto sopra), con la vittoria di Luca nella categoria dei Ragazzi – eccolo sul podio nell’immagine di seguito:

Erano assenti Paola Beri e le figlie, impegnate nella Rampegada con la mountain bike.

Ma in campo femminile nella Sprint “lunga” in pattinato, è arrivato comunque un buon nono posto nella classifica assoluta per l’ atleta di Introbio del Team Brianza Camilla Crippa (nell’immagine a destra), con il terzo posto nella categoria Under 18.

RedSpo