COPPA ITALIA SKIROLL, L’INTROBIESE CAMILLA CRIPPA TERZA DI CATEGORIA NELLA TAPPA VALDOSTANA

Data pubblicazione 7 Agosto 2022

VERRAYES (AO) – Nella bella località di Verrayes in Valle d’Aosta la nuova tappa Coppa Italia di skiroll nell’ultimo weekend.

Sabato, nella Sprint “lunga” in pattinato, buon nono posto nella classifica assoluta per l’atleta di Introbio del Team Brianza Camilla Crippa, con il 3° posto nella categoria Under 18, alle spalle dell’azzurra Anna Maria Ghiddi dello Sci Club Olimpic Lama e della rappresentante della Squadra Regionale Valle d’Aosta Asia Meynet (Sci Club Amis de Verrayes).

Domenica in programma, sempre in pattinato, un prologo di 2 km a cronometro e successivamente sulla distanza di 8 km una gara a inseguimento, con partenza in base ai distacchi del prologo. Crippa ottiene il 10° posto nella assoluta, nella graduatoria delle U18 vede riconfermato il podio della Sprint, salendo sul terzo gradino.

RedSpo