CASARGO, IL FAGGIO DEL PIANCONE FINISCE IN RADIO. PASQUINI “CON LUI RISCOPRIAMO LE NOSTRE TRADIZIONI”

Data pubblicazione 9 Settembre 2022

CASARGO – Ha attraversato tre secoli, vegliato su generazioni di casarghesi, protetto pastori e greggi, superato la Rivoluzione francese, il Risorgimento e due Guerre Mondiali eppure non era mai stato in radio. Fino a ieri.

Radio Capital – storica radio milanese dedicata alla musica dance, oggi di proprietà del Gruppo Espresso – ha voluto raccontare la storia del Fodòn, il faggio del Piancone nella val Marcia di Casargo. Con un’età superiore ai trecento anni, il Fodon ha una chioma di 28 metri e un tronco del diametro di dieci, è alto 25 e cresce a 1520 metri sul livello del mare.

A parlarne in radio, giovedì 8 settembre, il sindaco Antonio Pasquini. “Lo stiamo curando non perché sia malato – ha precisato – ma per mitigare i segni dell’età. I più evidenti sono i rami appesantiti, con dei tiranti dunque aiuteremo il Fodòn a non spezzarsi sotto il peso della neve”.

Il messaggio però va oltre la salute della pianta: “Non vogliamo mettere il faggio monumentale sotto a una campana di vetro” spiega Pasquini a Radio Capital, il Fodòn al contrario sta veicolando attenzioni verso il bosco e la sua biodiversità. La sua presenza è stimolo per sistemare i sentieri e proteggere l’ambiente che lo circonda: “Il nostro faggio è tra i più vecchi della Lombardia – prosegue il sindaco – e con lui riscopriamo le tradizioni che nell’ultimo secolo sono andate un po’ dimenticate. Il prossimo ViviAmo Casargo – annuncia il sindaco – servirà proprio a raccogliere fondi per queste finalità”.

C.C.