CALCIO: DOMENICA CORTENOVA A BRIVIO CONTRO I TERZI IN CLASSIFICA

Data pubblicazione 15 Ottobre 2022

CORTENOVA – Trasferta difficile a Brivio per la prima squadra del Cortenova, che domani, domenica 16 ottobre, sarà ospite della Polisportiva 2B.

Dopo il bel successo di settimana scorsa ai danni dell’Albosaggia Ponchiera, i valsassinesi sono alla ricerca di altri punti per dare continuità a un campionato iniziato senza infamia e senza lodi, con otto punti conquistati nelle prime sei gare.

Discorso decisamente diverso invece per la squadra lecchese che, dopo due sconfitte nelle prime due giornate, ha trovato quattro ottime vittorie in serie, che valgono i 12 punti e il terzo posto in classifica. Particolarmente “rumorosa” la goleada (7-0) con cui la Polisportiva 2B ha schiantato il Sovico Calcio un paio di weekend fa. Con 15 gol segnati e 5 subiti, i lecchesi fanno registrare la miglior differenza reti tra tutti i club del girone (+10).

Il match di andata scorsa stagione si giocò a Robbiate e il terminò a reti inviolate, mentre una doppietta di Ruiz Macas regalò la vittoria e la salvezza matematica nella sfida di Cortenova. Domani alle 15:30 a Brivio un nuovo atto.

RedSpo