DROGA, IL GRAFFIO: “SIRENE IN ALTOPIANO, CHI STARANNO CERCANDO?”

Data pubblicazione 27 Ottobre 2022

VALSASSINA – Il sequestro di trenta chili di marijuana in una casa di Cremeno ha fatto clamore in un’area, quella dell’Altopiano, disabituata a certi fatti di cronaca e secondo qualcuno non adeguatamente battuta dalle forze dell’ordine.

A dimostrarlo le reazioni ricevute e raccolte dal giornale del territorio, motivo per cui si è dedicato all’argomento il sondaggio della settimana.

Non appena chiusa la consultazione e reso noto l’esito, ecco una nuova “provocazione” giungere in redazione, e che rilanciamo ai nostri lettori.

– Cos’è tutto ‘sto passare di sbirri? Sarà successo qualcosa? – Sarà il sondaggio di VN, guarda qui. – Cercheranno chi ha risposto: uno su due ne sa più di loro. Discorsi da bar. Converrebbe andarci qualche volta.

