IL GRAFFIO: “MARIJUANA SRADICATA, COCAINA TOLLERATA?”

Data pubblicazione 20 Ottobre 2022

Gentile Direttore, chiedo ospitalità alla Sua testata per far giungere le mie più sincere congratulazioni alla Forze dell’Ordine per la brillante operazione antidroga portata a compimento nella bella Cremeno.

Ho letto con soddisfazione della eradicazione di una piantagione di cannabis e del conseguente annientamento di un laboratorio clandestino di marijuana.

Ora – e credo di poter parlare non solo per me – attendo con viva fiducia che venga debellata anche la piaga della cocaina che, a noi frequentatori di questi meravigliosi luoghi, sembra essere ben radicata e tutt’altro che clandestina.

Un Cittadino

