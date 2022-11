CREMENO: “C’È DEL MARCIO AL CENTRO SPORTIVO?” LA MINORANZA ALLUDE MA IL SINDACO RESPINGE OGNI ATTACCO

Data pubblicazione 30 Novembre 2022

CREMENO – In Consiglio Comunale il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi ha risposto ai dubbi e ai sospetti che il gruppo di minoranza La Voce ha sollevato sulla gestione del centro sportivo comunale in località Pian del Sole a Maggio.

“L’obiettivo dell’Amministrazione, con la gestione del Centro Sportivo, è stato sempre e sarà sempre, quella di offrire un servizio di intrattenimento di livello a residenti e turisti – ha spiegato il sindaco -, privilegiando questo aspetto alla mera logica economica. Si ricorda in questa sede che stiamo parlando di attività di pubblico servizio, e non di gestione privatistica o di condominio! Infatti, l’obiettivo di un’amministrazione pubblica deve essere quello di far coesistere il risultato economico con altri aspetti, quali la socialità, il benessere della cittadinanza, il dare un servizio non solo monetario”.

Con una dettagliata relazione Invernizzi ha difeso la bontà dell’azione amministrativa, pagine che però non hanno soddisfatto la minoranza la quale ha sollecitato canoni economicamente più vantaggiosi in vista dell’imminente nuovo bando e ha evidenziato lacune sui bilanci, giungendo a conclusioni forti, al limite dell’insinuazione, a supporto delle quali andranno fatte seguire azioni presso le sedi competenti o, al contrario, offerte le proprie scuse.

Ecco in forma integrale la replica del sindaco Invernizzi

In riscontro alla interrogazione con richiesta di riposta ai sensi dell’art. 17 comma 8 del regolamento del Consiglio Comunale in merito alla concessione di gestione del Centro Sportivo Comunale Via Mazzett Frazione Maggio – giusto protocollo n. 007399 del 08.11.2022, si precisa quanto segue:

a) Cauzione contrattuale: con deliberazione di G.C. n. 28 del 13.03.2018, venivano approvati gli indirizzi ed il Capitolato per il bando di gestione del Centro Sportivo Via Mazzet, stabilendo in €. 5.000,00 l’importo della cauzione da versarsi a titolo di garanzia fidejussoria;

che tale bando di gara andava deserto pertanto con ulteriore atto di G.C. n. 42 del 27.04.2018 si provvedeva all’indizione di nuova gara, fissando tra gli indirizzi, il canone annuo di concessione minimo su cui presentare offerta in €. 710,00 e stabilendo l’importo della cauzione da versarsi in €. 1.000,00.

Tale importo di €. 1.000,00 è stato regolarmente versato da parte della Soc. Il Campetto Srl.

Il Capo Gruppo Consigliare del Gruppo “La Voce”, avendo avuto a suo tempo comunicazione dell’elenco delle delibere, aveva piena facoltà di verifica di quanto sopra esposto.

La procedura di valutazione delle offerte e di aggiudicazione è stata effettuata su Piattaforma informatica di Regione Lombardia- Sintel, nei termini di legge.

Si precisa ad ogni modo che non c’è stato bisogno di escutere alcunché, non essendo intervenuto motivo alcuno di rivalsa economica.

b) Attività di somministrazione alimenti e bevande: Nel periodo di gestione della struttura in oggetto, questa Amministrazione non ha mai ricevuto segnalazioni circa violazioni normative per quanto concerne l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. In secondo luogo, i gestori risultano essere regolarmente titolati all’espletamento di tale attività, in funzione dell’iscrizione Camerale presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Lecco, (data iscrizione 24.01.2018), riportante come oggetto Sociale la seguente descrizione: La Società ha per oggetto l’esercizio di attività di gestione di conduzione, anche in regime di concessione, ancorché non esclusiva, di impianti e servizi sportivi, la gestione di punti di ristoro, con la somministrazione di alimenti (visura camerale allegata alla presente nota). Al riguardo, fa specie come un Consigliere Comunale (da Voi citato), non abbia segnalato o eccepito tali criticità prontamente agli uffici comunali e/o agli organi competenti durante la scorsa stagione estiva e non a fine del contratto di gestione.

In merito alla somministrazione di alimenti si fa riferimento alla SCIA n. 03751220132-04082021-1528 in data 01.06.2021, presentata al Comune, mai contestata e precedenti.

Inoltre il personale coinvolto ha regolarmente seguito i corsi HACCP previsti per lo svolgimento dell’attività.

Per quanto concerne il posizionamento di distributori automatici previsto nel Capitolato di gara, si precisa che dal 2018 l’utilizzo di distributori automatici non è più consentito dalle norme fiscali, se non a seguito di installazione di apparecchi registrati presso l’Agenzia delle Entrate; pertanto la Società il Campetto Srl ha deciso di noleggiare presso un operatore qualificato, una macchina per bevande calde idonea al servizio da prestare all’utenza.

Si evidenzia altresì che il documento di consegna della struttura al concessionario faceva riferimento alla presenza di detto distributore automatico e non al suo esclusivo utilizzo nello svolgimento dell’attività di somministrazione.

Per quanto attiene al personale, ha prestato servizio dal 2018 al 2022 nel solo periodo dal 01.06 al 30.09, pertanto ogni e qualsiasi verifica al di fuori di tale periodo risulta avere esito negativo. Dalla visura camerale presentata da parte della Società. il Campetto, depositata agli atti del Comune (e allegata alla presente) risultavano al 13.11.2022 due dipendenti in servizio al 30.06.2022.

Si precisa che comunque non rientrano negli oneri del Comune la verifica su dipendenti e operatori presenti.

c-d) Interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione della struttura e degli impianti:

Nel capitolato Speciale di concessione della struttura veniva disciplinata l’attività di manutenzione in maniera generica proprio per rendere meno rigida e più appetibile la gestione di un patrimonio comunale che altrimenti sarebbe rimasto non valorizzato, come più volte capitato in passato.

Al riguardo, ci sia permessa una valutazione: una concessione amministrativa si fonda necessariamente sulla valenza imprenditoriale del soggetto gestore. Al di là della previsione di più o meno rigidi obblighi di servizio pubblico, se la gestione è valida ed efficace il valore del bene pubblico si accresce di pari passo al profitto del privato. In un partneriato pubblico-privato non c’è diversità di interessi, ma bensì ci sono due interessi collimanti: il profitto del privato (che aumenta con una gestione efficace e valorizzante) e quello della valorizzazione del bene pubblico (che aumenta allo stesso modo se la gestione è efficace e valorizzante).

L’obiettivo dell’Amministrazione, con la gestione del Centro Sportivo, è stato sempre e sarà sempre, quella di offrire un servizio di intrattenimento di livello a residenti e turisti, privilegiando questo aspetto alla mera logica economica. Si ricorda in questa sede che stiamo parlando di attività di pubblico servizio, e non di gestione privatistica o di condominio!! Infatti, l’obiettivo di un’amministrazione pubblica deve essere quello di far coesistere il risultato economico con altri aspetti, quali la socialità, il benessere della cittadinanza, il dare un servizio non solo monetario.

Ad ogni modo, si evidenzia che di concerto con l’Amministrazione Comunale, la Società ha provveduto regolarmente ad effettuare, oltre alle manutenzioni ordinarie previste nel bando, altri interventi di miglioria e di riqualificazione del Centro Sportivo di accordo con l’Ente, sostenendo nel periodo di gestione 2018-2022, costi per complessivi €. 13.771,00 come riportati nella tabella allegata alla presente nota di riscontro- (giusto protocollo n.

007773 del 21.11.22).

Pertanto ai sensi del Capitolato speciale approvato non è stata riscontata o ravvisata a carico della Società alcuna inadempienza contrattuale.

e) Per quanto attiene all’investimento posto in essere da parte dell’Amministrazione comunale spesa preventivata €. 240.000,00 – il I^ lotto per €. 198.046,00 ha trovato compartecipazione finanziamento tramite contributo Regionale per complessivi €. 99.023,00, e per altre opere di completamento con ulteriore finanziamento tramite

contributo statale per €. 50.000,00, la restate quota è stata finanziata con fondi comunali.

Per quanto concerne la paventata richiesta di compartecipazione da parte del Concessionario uscente all’investimento sostenuto dal Comune, nessun obbligo giuridico insisteva in capo allo stesso e non centrava nulla essendo un intervento radicale e strutturale, precisando che il contratto era in scadenza al 30.09.2022.

E’ doveroso poi evidenziare che l’Amministrazione Comunale a causa di ritardo nell’effettuazione lavori, ha provveduto alla consegna della struttura nell’ultimo anno di concessione, in data 17 giugno 2022 in luogo del 01 Giugno, arrecando un danno stesso alla Società che ha perso una mezza mensilità di lavoro, (che non ha comunque richiesto alcunchè a titolo risarcitorio al Comune).

f) Per quanto attiene al richiamato obbligo di cui all’art. 7 della lettera commerciale regolante il rapporto concessionario/comune, non viene esplicitato alcun termine di presentazione degli stessi. Tale prospetto di effettuazione dei lavori di manutenzione ordinarie e migliorie è stato depositato a seguito di nostra richiesta trasmessa in data 27 Aprile 2022 via e-mail, (antecedente all’interrogazione scritta presentata in data 08.11.2022 in data 21.11.22 ( prot. n. 0007773 consegna documentazione);

g) Verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio: Come richiamato l’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto, lo stesso riserva ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione la facoltà di effettuare verifiche, ispezioni e controlli per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi affidati. Tale richiesta mi trova basito in quanto o gli scriventi sono estranei alla vita del paese (ma non mi sembra dal momento che si è dichiarato che il consigliere Bergamaschi ha frequentato il Centro), oppure gli stessi non vogliono riscontrare la frequentazione ed il successo della struttura o, se tale richiesta sia riconducibile ad una mera strumentalizzazione.

E’ inconfutabile affermare che la gestione del Centro Sportivo effettuata dalla Società Il Campetto Srl ha dato rilancio e valorizzazione all’intera struttura con apprezzamenti pervenuti da più parti, dando un servizio di alta socializzazione e turistico che serve a Cremeno e soprattutto a MAGGIO.

Non sappiamo se per il gruppo la “Voce” l’offerta turistica e dare una risposta ai bisogni dei giovani sia importante!, visto che tutti questi rilievi fatti sembrano dire il contrario. Ci ricordiamo tutti le criticità gravi sia di carattere generale sia circa la frequentazione e l’utilizzo da parte degli utenti delle gestioni precedenti. Forse si vuole tornare a quello!

h) Versamento canone concessione e rimborso spese: alla presente viene allegato il prospetto a firma del responsabile del Servizio Finanziario di attestazione di regolare pagamento del canone di locazione per il periodo di concessione 2018-2022 per €. 3.614,61 + Iva 22% con adeguamento indicizzazione Istat, per €. 4.409,82, nonché il rimborso al 60% delle spese di fornitura di energia elettrica e al 100% fornitura Gas metano e servizio idrico, complessivamente per un totale di €. 4.622,05-( nota firma Resp. Servizio Finanziario prot. n. 0007937 del 25.11.22):

Si precisa che per l’anno 2022 la Società ha provveduto a rimborsare il 100% del consumi sul gas e servizio idrico, pur non essendo disciplinati nel Capitolato di gara.

Come ultima considerazione, veramente amareggiato, prendo atto dell’atteggiamento poco rispettoso verso l’impegno profuso sia dall’Amministrazione Comunale che dal gestore uscente, con osservazioni che arrivano a concessione scaduta, dopo 5 anni di successi e crescita del Centro.

Forse tutte queste osservazioni servono solo a gettare discredito, insinuare mala gestioni dell’Amministrazione Comunale, sicuramente non ad aiutare il paese a migliorarsi e a dare risposte migliori ai cittadini.

Stante che l’appalto di concessione risulta comunque essere scaduto, vista la “saccenza” e lo spirito imprenditoriale espresso da parte dei firmatari dell’Interrogazione, in prospettiva di indizione del nuovo bando di gara a procedura aperta, si invitano gli stessi a farsi partecipi autonomamente nell’individuazione del nuovo soggetto gestore “che sia garante”, secondo il loro punto di vista, degli interessi dell’Ente.

Mi preme segnalare che il Consigliere Terzaghi nei tempi in cui faceva parte della compagine di maggioranza si era attivato a tale scopo al fine di trovare degli interlocutori che potessero garantire una migliore della struttura, (con idee di centri massaggi, ludoteca, campi coperti), ma tutte le iniziative sono naufragate senza alcun riscontro tangibile.

Con tale auspicio, vedremo poi il riscontro e i risultati e se il lavoro posto in essere fin qui da parte dell’Amministrazione comunale per il rilancio e la riqualificazione della struttura non venga vanificato a favore di logiche di basso profilo meramente economiche e fini a se stesse.

Pier Luigi Invernizzi

Sindaco di Cremeno