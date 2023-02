SICCITÀ IN ARRIVO: SINDACI AVVISATI “PRIMA CHE SIA TARDI”

Data pubblicazione 28 Febbraio 2023

VALSASSINA – Sbagliando si impara… forse! Sempre caldo, per utilizzare uno strano ossimoro, il tema della siccità, fenomeno che nello scorso anno ha dato il “peggio” di sé, toccando quote mai viste nel nostro territorio. Vuoi perchè non piove, vuoi perchè non nevica, c’è il riscaldamento climatico e aumenta l’inquinamento, fatto sta che mai come in questi anni si è subita, almeno nelle nostre latitudini, la mancanza d’acqua.

Un problema reale che, spesso, viene sottovalutato. O, meglio, vige la tendenza a rimandare la ricerca di una soluzione sperando che il Firmamento, nel frattempo, provveda al posto nostro. Cosa che non sempre avviene, come l’ultima estate insegna.

Ed ecco che allora un nostro lettore dell’Alta Valle si è portato avanti, evidenziando uno dopo l’altro tutti gli articoli sul tema degli ultimi mesi, nella speranza che tutto ciò giunga a qualche sindaco, “in modo che si agisca prima che, questa estate quando apriranno le seconde case e migliaia di turisti invaderanno la Valsassina, si arrivi nuovamente impreparati”.

Noi ci proviamo…