INCIDENTE STRADALE A BALISIO: AMBULANZA SUL POSTO, 81ENNE IN ‘GIALLO’

Data pubblicazione 3 Aprile 2023

BALLABIO – Avrebbe fatto tutto da solo l’anziano conducente del monovolume uscito di strada a Balisio poco prima del distributore Tamoil, intorno alle 15 di oggi lunedì.

Per i soccorsi è presente l’ambulanza della Croce Rossa Valsassina, arrivata sul posto dalla sua vicinissima sede. L’81enne rimasto ferito viene trattato in codice giallo – ovvero in condizioni “mediamente critiche”.

Per il momento mancano ulteriori informazioni, aggiornamenti a breve appena disponibili – in questa stessa pagina.

RedCro