VAM RACE: IVAN TESTA CAMPIONE REGIONALE MASTER MTB

Data pubblicazione 4 Aprile 2023

NIARDO (BS) – Doppio appuntamento agonistico per il sodalizio valsassinese della Vam Race di Moggio. A Niardo, in provincia di Brescia, di scena la gara di cross country del Gir de Gnard. Una gara che assegnava i titoli regionali della Fci Lombardia per le categorie Open e Amatoriali.

Nella categoria dei master 4 (45/49) vittoria, e titolo regionale, per il biker di Lecco Ivan Testa che relega ben cinque minuti al secondo classificato. Buona anche la prova di Marco Guerriero, atleta che conclude quinto nei master 2 (35/39).

A Cernobbio, in provincia di Como, di scena la prima Granfondo Lago di Como terza prova del Master Cicli Pozzi di mtb circuito Acsi dove il marchio Vam è presente come azienda che veste i leader. Nel percorso del Lungo di 43 chilometri (dislivello di 2200 metri) Elio Crippa chiude al 58esimo posto assoluto e ottavo nei Veterani 2. Per Marco Beccalli (74esimo) il quattordicesimo posto nella stessa fascia. Gli altri: 108esimo Cristian Kossler (21esimo Gentlemen 1) e 119esimo Fabio Noseda (26esimo Veterani 2). Nel Corto, infine, percorso di 23 chilometri con un dislivello di 990 metri, Virginio Fumagalli chiude 22esimo assoluto e quarto nei Veterani 2.