CFPA: FESTEGGIAMENTI PER I 50 ANNI DELL’ISTITUTO

Data pubblicazione 5 Aprile 2023

CASARGO – Il CFPA Casargo, Centro di Formazione Professionale Alberghiero, quest’anno festeggia il 50° Anniversario di attività: un traguardo storico.

Per l’occasione è stata pensata e allestita la mostra “Per filo e per segno” che percorre la storia dell’istituto. La mostra sarà nella sede della Provincia Lecco in corso Matteotti fino al 16 aprile, passando per la Sala Civica del Comune di Casargo dal 17 al 30 aprile, per arrivare al CFPA Casargo ed essere esibita durante la serata per il festeggiamento dell’anniversario il 4 maggio. Attraverso lo studio, la rielaborazione e la concettualizzazione di documenti, fotografie e progetti, la mostra narra la storia pluridecennale del CFPA Casargo e la sua attiva e costante presenza sul territorio.

Il 4 maggio si concretizzeranno invece festeggiamenti per il 50° Anniversario con un incontro per gli studenti dove tra i relatori saranno presenti ex studenti che grazie al loro percorso formativo hanno intrapreso una carriera di successo, oltre che imprenditori del territorio che daranno uno spaccato delle esigenze del settore specifico. Durante la serata invece, si terrà una cena showcooking in collaborazione con scuole partner italiane e straniere rivolta a istituzioni, sponsor, genitori e alunni. Nel corso del cinquantenario vedrà la luce anche un progetto di responsabilità sociale mirato alla promozione della lotta contro lo spreco alimentare rivolto agli studenti delle scuole medie: “Stop Wasting Food”.