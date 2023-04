CORTENOVA, 25ENNE S’INFORTUNA IN FABBRICA NELLA NOTTE: CODICE ‘GIALLO’

CORTENOVA – Infortunio sul lavoro nella notte in un impianto lavorativo di via Modigliani a Cortenova, vittima un operaio 25enne.

L’episodio di cronaca poco dopo la mezzanotte, all’interno della fabbrica.

Sul posto l’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina giunta da Introbio. Allertati – come d’uso in caso di incidente sul lavoro – anche ATS Brianza e Carabinieri. Il 25enne è stato portato al pronto Soccorso di Lecco in codice giallo – indice di condizioni classificate da Areu come “mediamente critiche”.

Aggiornamenti in questa stessa pagina, appena disponibili.

RedCro