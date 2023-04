FONDI PNRR PER IL CICLO DEI RIFIUTI: VALVARRONE COL VOTO MIGLIORE

Data pubblicazione 6 Aprile 2023

LECCO – È il Comune di Valvarrone quello con il punteggio più alto (68,07) nel bando PNRR in favore dell’economia circolare, mentre è il capoluogo ad ottenere la fetta più grossa (oltre 3.200.000 euro)dei circa 20 milioni di euro piovuti sul territorio lecchese.

La nostra provincia, con i progetti pianificati da Silea accanto ai singoli Comuni, ha ottenuto l’8,1% di tutti i contributi destinati dal PNRR al Nord Italia per tale linea di intervento. 45 di essi riguardano il restyling e potenziamento tecnologico dei centri di raccolta comunali, si aggiungono poi investimenti per l’automazione delle raccolte differenziate.

“La raccolta differenziata nel nostro comune come altri della nostra zona è da sempre in fondo alla classifica – spiega Luca Buzzella, sindaco di Valvarrone -. Nei comuni montani infatti la raccolta porta a porta è difficilmente attuabile se non a costi elevati per i cittadini e con le conseguenze immaginabili che la presenza di animali selvatici può causare”.