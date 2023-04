SONDAGGIO/UNA PASQUA “ITALIANA”, TRA RELIGIOSITÀ E LAICISMO: GLI ESITI

Data pubblicazione 6 Aprile 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN ha trattato per una settimana il tema di “momento” un po’ per tutti ovvero la Pasqua.

L’esito del sondaggio rispecchia tutto sommato il quadro nazionale, con un campione di votanti diviso tra chi trascorrerà le feste “religiosamente” (38%) e quanti lo faranno “in modo laico, come sempre“: il 39%. Il 12% cerca invece di “risparmiare, visti i tempi“.

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione – che avrà termine giovedì prossimo, 13 aprile. Questa volta interroghiamo i lettori sul tema del volontariato e in particolare sulla carenza di risorse umane per le associazioni di soccorritori, Croci Rosse e realtà simili.

CHE FARAI A PASQUA? La vivo in modo laico, come sempre (39%, 99 Voti)

La celebro religiosamente, come sempre (38%, 98 Voti)

Cerco di risparmiare, visti i tempi (12%, 31 Voti)

È sempre il solito magna-magna (5%, 14 Voti)

L'argomento non mi interessa (3%, 8 Voti)

Un bel viaggetto (2%, 5 Voti) Totale votanti: 255

Loading ... Loading ...

.

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS