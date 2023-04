CALCIO: GIUDICI E PINZAUTI FANNO VOLARE IL LECCO. PRO PATRIA AL TAPPETO 2-1

Data pubblicazione 8 Aprile 2023

LECCO – Clima caldo (sia sul termometro che sugli spalti) per il derby lombardo tra la Calcio Lecco 1912 e la Pro Patria, valido per la terz’ultima giornata di campionato del gruppo A di Serie C. Grande il supporto della curva bluceleste, dove sono stati esposti i nomi degli storici ultras scomparsi.

3-5-2 per Foschi, che si affida alla coppia offensiva Buso – Mangni. Stesso modulo anche per gli ospiti, con Castelli e Pitou a guidare il reparto offensivo.

Lecco arrembante fin da subito: al terzo minuto Zambataro sfonda sulla sinistra, ma il suo cross è troppo largo per permettere a Lepore di impensierire la difesa bustocca…