ANNUNCI DI LAVORO. ADECCO RICERCA 5 FIGURE PROFESSIONALI PER AZIENDA METALMECCANICA VALSASSINESE

Data pubblicazione 17 Aprile 2023

Per azienda specializzata nella costruzione di componenti meccanici, Adecco filiale di Lecco ricerca due OPERAI ADDETTI AI SEGHETTI.



La persona scelta sarà interessata da un percorso iniziale di affiancamento ad un tutor senior che gli consentirà di conoscere i processi e i prodotti e di acquisire graduale autonomia nello svolgimento delle mansioni.

Si occuperà di:

– posizionare le billette di acciaio sui seghetti con utilizzo di muletto e carroponte;

– caricare il macchinario ed impostare i parametri di taglio;

– sorvegliare il processo produttivo ed intervenire in caso di problematiche o migliorie da apportare;

– controllare i prodotti in uscita con utilizzo di strumenti di misura;

– utilizzo del PC per inserimento materiale utilizzato.

Il profilo ideale:

– ha maturato esperienza di almeno qualche anno in contesto produttivi aziendali;

– capacità di utilizzo del carrello elevatore (gradito possesso di Attestato per la conduzione);

– è predisposto all’utilizzo di strumenti informatici ed ha attitudine per l’apprendimento di programmi informatici;

– è fortemente predisposto ad apprendere le mansioni proposte e dimostra intraprendenza, attenzione per i dettagli ed è orientato alla qualità.

Orario di lavoro: disponibilità su tre turni (inizialmente 6-14 / 14-22 poi verrà introdotta la notte)

Sede di lavoro: Valsassina LC

In presenza di candidati attualmente occupati, l’azienda potrebbe valutare un inserimento diretto di 6/12 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

———————————————–

Per azienda specializzata nella costruzione di componenti meccanici, Consulente di Ricerca e Selezione Adecco ricerca un IMPIEGATO UFFICIO TECNICO.

Il candidato scelto sarà interessato da un percorso di affiancamento e formazione interna che gli consentirà di conoscere i prodotti, i processi e le lavorazioni per acquisire gradualmente le competenze utili per operare con un buon livello di autonomia. Collaborerà costantemente con due colleghi di cui sarà il suo Responsabile.

Si occuperà delle seguenti mansioni:

– supporto all’Ufficio Commerciale nella fase di analisi e sviluppo dell’offerta tecnica da presentare al cliente

– ottenuta la conferma d’ordine: studio di fattibilità, criteri per la realizzazione, analisi e previsione di tempi e metodi, valutazione delle migliori soluzioni operative

– sviluppo del progetto con utilizzo di software di disegno tecnico

– realizzazione delle schede con specifiche relative ai cicli di lavorazione (forgiatura, lavorazioni meccaniche, trattamenti termici)

– rapporto con i terzisti e monitoraggio delle lavorazioni da loro effettuate con interventi in caso di necessità e/o problematiche specifiche

Il profilo ideale:

È in possesso di Diploma di Perito Meccanico o Laurea in Ingegneria Meccanica (o titolo equipollente)

Ha maturato precedenti esperienze di lavoro all’interno di uffici tecnici di aziende del settore metalmeccanico. In presenza di candidati junior alle prime esperienze di lavoro, saranno fondamentali il background scolastico-formativo, la motivazione al ruolo e l’attitudine all’apprendimento

E’ fortemente orientato a ricoprire un ruolo tecnico di ufficio caratterizzato dalla realizzazione di cicli complessi inerenti sia prodotti nuovi sia prodotti standard personalizzati

Conosce a livello almeno discreto la lingua inglese, soprattutto scritto

Possiede attitudine per le relazioni, buone doti comunicative, capacità di analisi e sintesi, attenzione per i dettagli

Prevista assunzione diretta a tempo indeterminato da parte dell’azienda con tipologia contrattuale e livello retributivo da definire in base alla situazione ed esperienza del candidato scelto

Orario di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Valsassina LC

———————————————–

Per azienda in forte sviluppo specializzata nella costruzione di componenti meccanici, Adecco filiale di Lecco ricerca un OPERAIO GENERICO DI PRODUZIONE.



La persona scelta sarà interessata da un percorso iniziale di affiancamento ad un tutor senior che gli consentirà di conoscere i processi e i prodotti e di acquisire graduale autonomia nello svolgimento delle mansioni.

Si occuperà di:

-Caricare e scaricare il macchinario;

-Sorvegliare il processo produttivo ed intervenire in caso di problematiche o migliorie da apportare;

-Controllare i prodotti in uscita;

Requisiti:

-Disponibilità su due/tre turni;

-Motivazione e flessibilità;

Sede di lavoro: Valsassina LC

In presenza di candidati attualmente occupati, l’azienda potrebbe valutare un inserimento diretto di 6/12 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

———————————————–

Per azienda in forte sviluppo specializzata nella costruzione di componenti meccanici, Consulente di Ricerca e Selezione Adecco ricerca un PROGRAMMATORE DELLA PRODUZIONE.

Il candidato scelto sarà interessato da un percorso di affiancamento e formazione interna che gli consentirà di conoscere i processi e le lavorazioni per acquisire gradualmente le competenze utili per operare con un buon livello di autonomia. Collaborerà con un collega esperto.

Si occuperà delle seguenti mansioni:

Organizzazione delle commesse di lavorazione seguendo l’ordine cronologico delle consegne previste e le previsioni/tempistiche di evasione. Questa attività verrà svolta in stretta sinergia con l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Qualità

Rapporto con fornitori: definizione e stesura degli ordini a terzisti per l’effettuazione di lavorazioni esterne (lavorazioni meccaniche e trattamenti termici); verifica dell’andamento e delle tempistiche di consegna; interventi per solleciti; visite a fornitori per affrontare eventuali problematiche

Rapporto con clienti: aggiornamento costante relativo allo stato di avanzamento delle commesse; interventi correttivi sul processo in presenza di richiesta di anticipo o posticipo della consegna; valutazione delle singole situazioni per prendere decisioni in comune accordo con altre funzioni aziendali

Il profilo ideale:

È in possesso di Laurea in Ingegneria Gestionale o Produzione Industriale o titolo equipollente

Si valutano sia candidati/e alle prime esperienze di lavoro sia candidati in possesso di esperienze nel ruolo proposto

Possiede buona capacità di utilizzare gli strumenti informatici e presenta spiccata attitudine per l’apprendimento di nuovi programmi

Conosce a livello almeno discreto la lingua inglese, soprattutto scritto, per potersi relazionare con i clienti

Possiede attitudine per le relazioni e buone doti comunicative; precisione e attenzione per i dettagli; capacità di analisi/sintesi e orientamento al risultato

Prevista assunzione diretta a tempo indeterminato con retribuzione in linea all’esperienza maturata dalla persona scelta

Orario di lavoro: Full Time

Sede di lavoro: Valsassina LC

———————————————–



Gli interessati possono contattare Adecco Italia Spa, filiale di Lecco, al numero 0341 353056 o inviare il proprio CV a lecco.ghislanzoni@adecco.it e indicando nell’oggetto della mail “Valsassina News” e la figura professionale riportata in grassetto all’inizio dell’annuncio (es: Valsassina News Programmatore della Produzione)



