LRH: APERTE LE VOTAZIONI PER IL CONCORSO SCUOLE 2023

Data pubblicazione 17 Aprile 2023

LECCO – Anche quest’anno le scuole della provincia di Lecco hanno aderito alla proposta formativa offerta dall’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding, per approfondire l’importanza dell’acqua e l’organizzazione del servizio idrico integrato nel territorio. Tra i progetti avviati, oltre a piattaforme digitali, laboratori in classe e visite guidate agli impianti di acquedotto e depurazione, è stato rilanciato il concorso per le scuole dal titolo ‘Quando l’acqua ritorna in natura… le reti fognarie non sono spazzatura!’.