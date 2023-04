MONDIALE TRIAL GP, MATTEO GRATTAROLA DECIMO IN SPAGNA

Data pubblicazione 17 Aprile 2023

ARTEIXO (ES) – Week end difficile per Matteo Grattarola nella prima tappa del World Trial Championship 2023. Il pilota di Margno del Team Vertigo, nella gara di Arteixo, in Spagna, ha chiuso al decimo posto finale dopo un day 1 molto difficile, compensato in parte dalla prestazione del secondo giorno.

A trionfare è stato Toni Bou del team Montesa che ha preceduto nella graduatoria finale Jaime Busto del GASGAS Factory Racing. Terza piazza per Adam Raga (TRRS). Gabriel Marcelli e Jorge Casales hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto.

Per Grattarola risultato finale insufficiente, ma ottime sensazioni sulla moto in vista del secondo Gp iridato che si correrà in Portogallo dal 21 al 23 aprile.