VALTELLINA. LECCHESI SORPRESI DALLA VALANGA, SALVI GRAZIE ALL’ARTVA

Data pubblicazione 17 Aprile 2023

PIATEDA (SO) – Intervento poco prima dell’una di domenica pomeriggio per il Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas. L’attivazione da parte della centrale riguardava un gruppo di quattro persone che stavano praticando sci d’alpinismo. Si trovavano poco al di sotto della cima del Pizzo di Rodes, a quasi 2.800 metri di altitudine, quando una massa di neve si è staccata; una persona è rimasta sotto la neve, un’altra in modo parziale. Gli scialpinisti erano tutti dotati di Artva…

In copertina, una esercitazione del Soccorso Alpino.