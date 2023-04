COMUNITÀ MONTANA: IL CONSUNTIVO 2022 PASSA CON VOTO UNANIME

Data pubblicazione 18 Aprile 2023

BARZIO – Convocata martedì pomeriggio l’assemblea della Comunità Montana VVVR. Il rendiconto gestionale 2022 riporta un fondo iniziale di cassa pari a 5.120.138 euro, una riscossione di 14.138.878 euro e pagamenti per 10.761.358 euro: si arriva dunque ad un fondo cassa al 31 dicembre 2022 di 8.497.657 di cui, come quota vincolata, risulta una somma di 7.157.471 euro. I residui attivi sono invece di 3.982.359 euro, mentre quelli passivi di 3.593.722 euro.

A fine dicembre 2022 si ha un avanzo amministrativo libero a qualsiasi destinazione di 79.956 euro.

Approvate in modo unanime tutte le delibere riguardanti il bilancio con relative variazioni e rettifiche e promosso il rinnovo della Convenzione con il sistema museale della Provincia di Lecco a un costo di 1.500 euro. Esito positivo anche per l’acquisizione del diritto di superfice dell’area sui mappali interessati dalla realizzazione della “Strada agrosilvopastorale Pianca-Daggio” in Comune di Introbio.

Si prende atto dell’avvenuta sottoscrizione del protocollo di intesa tra l’Organismo Pagatore della Regione Lombardia e la Comunità Montana con durata fino al 31 dicembre 2025.

Ai primi di maggio una nuova assemblea sul tema del finanziamento a favore della tutela dei minori. A causa di un incremento esponenziale del problema tra i Comuni, si richiederà la presenza non solo di delegati consiglieri, ma anche dei sindaci.

S. G.