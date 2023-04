Data pubblicazione 18 Aprile 2023

LECCO/COMO – Anche nelle province di Como e Lecco, il prezzo della pasta è aumentato del 18% nell’ultimo anno, mentre il grano duro per produrla viene pagato agli agricoltori italiani il 30% in meno nello stesso periodo.

È quanto denuncia la Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat sull’inflazione a marzo che in controtendenza rispetto ad una decelerazione generale evidenzia una stabilità nella crescita tendenziale dei prezzi dei beni alimentari risulti stabile in media a +12,9%…

