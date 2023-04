BELLANO. NOVITÀ PER I PARCHEGGI: LIBERO ACCESSO PER I PASS

Data pubblicazione 19 Aprile 2023

BELLANO – Sono diverse le novità in merito ai parcheggi varate dalla giunta bellanese e che entreranno in vigore nei prossimi giorni. Alcune tecniche e altre di indirizzo politico, per venire incontro alle esigenze in particolar modo dei pedoni e dei residenti.

La novità più rilevante è la creazione di un parcheggio riservato ai residenti che hanno richiesto un pass annuale, ubicato nel cortile della palestra. Sono 15 gli stalli a disposizione dei cittadini, da utilizzare per un massimo di tre ore, tutti i giorni della settimana compresa la domenica. Un servizio, richiesto soprattutto dai bellanesi che abitano in frazione, che avranno così a disposizione parcheggi riservati (prima erano stalli blu per tutti) per fare compere, commissioni in paese o anche solo per una passeggiata.