CORTABBIO: DEVIAZIONE SULLA STRADA PROVINCIALE. LE FOTO

Data pubblicazione 19 Aprile 2023

PRIMALUNA – Attivata, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto previsto, la deviazione lungo la strada provinciale 62 a Cortabbio, Primaluna, dove l’abbattimento del ponte sulla “Valle Fus” ha reso necessaria la costruzione di una via alternativa all’arteria principale.

La SP62 si dirama verso la ex pesa, sia in direzione Primaluna sia verso Cortenova, con una leggera svolta ad aggirare gli storici platani in sostituzione della careggiata rettilinea che passa sul ponte in abbattimento.

RedPri